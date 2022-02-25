Mersin'de sahte para operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de sahte para operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

25.02.2022 12:40
Mersin'de sahte para operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri piyasaya sahte para sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Mesudiye Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, zanlılar S.A, G.D. ve M.E'yi gözaltına aldı.

Adreste, sahte olduğu belirlenen 200 liralık 2, 100 liralık 23 ve 50 liralık 86 banknot ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Akdeniz, Mersin, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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