Üye Girişi
Mersin'de sahte parayla dolandırıcılık iddiasına tutuklama - Son Dakika

Mersin'de sahte parayla dolandırıcılık iddiasına tutuklama

28.01.2022 12:17
Mersin'de sahte parayla dolandırıcılık iddiasına tutuklama

Mersin'in Silifke ilçesinde, define satışından elde ettiklerini söyledikleri sahte paralarla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, define satışından elde ettiklerini söyledikleri sahte paralarla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, S.D, Z.A.Ş, S.D. ve M.D, dolandırıldıkları şikayetiyle Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Müştekiler, kendilerini MİT ve emniyet görevlisi olarak tanıtan 2 kişinin, KKTC'deki define satışından elde ettiklerini söyledikleri sözde kazancı saklamaları için kendilerine verdiğini, zanlıların güven sağladıktan sonra da hesaplarındaki 800 bin lirayı çaldığını savundu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, olaya karışan şüphelilerin A.K. (36), F.K. (46) ve M.K. (49) olduğunu belirledi.

Define satışından kazanıldığı iddiasıyla müştekilere verilen 560 bin Türk Lirası ve 230 bin doların sahte olduğunu belirleyen ekipler, sahte banknotlara el koydu.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda zanlılardan A.K. ve M.K. gözaltına alındı.

M.K. savcılık talimatıyla salıverildi, adliyeye sevk edilen A.K. ise nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adresinde bulunamayan F.K'yi arama çalışmaları devam ediyor.

YORUMLAR
500

Dolandırıcılık, Silifke, Define, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de sahte parayla dolandırıcılık iddiasına tutuklama - Son Dakika


Ali Koç'un hayalini Burak Elmas gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi resmen başlattı Ali Koç'un hayalini Burak Elmas gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi resmen başlattı         
12:14
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
TOGG en iyi 20'nin arasında! CESS 2022'nin en iyi markalarının arasına girdi TOGG en iyi 20'nin arasında! CESS 2022'nin en iyi markalarının arasına girdi         
12:06
Altının gram fiyatı 785 lira seviyesinden işlem görüyor! Altının gram fiyatı 785 lira seviyesinden işlem görüyor!         
12:03
İki ölüm Çukurova'yı yasa boğdu! Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu? İki ölüm Çukurova'yı yasa boğdu! Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu?         
11:59
19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti         
11:18
Uzmanlar "evde estetik" akımına karşı gençleri uyarıyor: 72 saat içinde müdahale edilmezse hasarı kalıcı olur Uzmanlar "evde estetik" akımına karşı gençleri uyarıyor: 72 saat içinde müdahale edilmezse hasarı kalıcı olur         
10:51
Mahkum dizisinin başrolü Onur Tuna, koronavirüse yakalandı: Yakında dönerim! Mahkum dizisinin başrolü Onur Tuna, koronavirüse yakalandı: Yakında dönerim!         
10:12
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni         
07:43
Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı         
23:53
Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık         
20:01
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26
Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı         
15:21
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09

Son Dakika Haberleri
12:10 Ece Erken'in arkadaşı Bircan Bali anlattı: Ece, eşinin vurulduğu anları izlerken yere yığıldı
12:09 Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura
12:08 Kıyamet alameti gibi! Kirlilik o kadar arttı ki, gökten siyah kar yağdı
12:06 TOGG en iyi 20'nin arasında! CESS 2022'nin en iyi markalarının arasına girdi
12:05 28 Ocak Saat 12,07! Dolar güne düşüşle başladı, şu anda 13,62'den işlem görüyor
12:02 Altının gram fiyatı 785 lira seviyesinden işlem görüyor!
12:00 Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası
11:59 İki ölüm Çukurova'yı yasa boğdu! Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu?
11:33 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Eğer Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak
19:52 Yaşlı kadının korkunç sonu! Huzurevinde banyo yaptırılırken kaynar suda yakılarak öldürüldü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 12:24:38. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de sahte parayla dolandırıcılık iddiasına tutuklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement