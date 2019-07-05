Son Dakika Haberleri: Mersin'de sahte rakıdan etkilendikleri iddiasıyla 3 kişi daha hastanelere başvurdu
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Mersin'de sahte rakıdan etkilendikleri iddiasıyla 3 kişi daha hastanelere başvurdu

16 dakika önce

MERSİN (İHA) – Mersin'de son 10 günde 7 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle 3 kişinin daha hastaneye başvurduğu, tedaviye alınan hasta sayısının 19'a yükseldiği öğrenildi.

Mersin'de sahte rakıdan etkilendikleri iddiasıyla 3 kişi daha hastanelere başvurdu, System.String[]
MERSİN (İHA) – Mersin'de son 10 günde 7 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle 3 kişinin daha hastaneye başvurduğu, tedaviye alınan hasta sayısının 19'a yükseldiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 7 kişinin öldüğü sahte alkol zehirlenmelerinde her geçen gün hastanelere başvuranların sayısı artıyor. Halen 16 kişinin çeşitli hastanelerde tedavileri devam ederken, dün bir, bugün de iki kişi daha sahte alkolden etkilendikleri iddiasıyla hastaneye başvurdu. Hastanelerde tedavi altına alınanların sayısı 19'a yükselirken, olayın başından bu yana 8 kişi de tedavileri tamamlanarak taburcu oldu.

Öte yandan, sahte alkol zehirlenmesine ilişkin gözaltına alınan 6 kişinin sorgularının devam ettiği, önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:13 Kaynak: İHA
Mersin, 3. Sayfa
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