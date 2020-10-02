Son dakika haber! Şair ve gök bilimci Aratos'un anıt mezarının ana hatları ortaya çıkarıldı - Son Dakika

Mersin'in Mezitli ilçesinde, Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında Helenistik dönemin ünlü gök bilimci ve şairi Aratos'un anıt mezarının ana hatları ortaya çıkarıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında, Aratos'un anıt mezarı üzerinde yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor.

Mezitli Belediyesince satın alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilen arazide gerçekleştirilen kazılarda, Aratos'un anıt mezarının ana hatları ortaya çıkarıldı.

Prof. Dr. Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 Temmuz'da başlayan kazı çalışmalarının 75 gündür sürdüğünü söyledi.

Kazılarda anıt mezarın çevresinde 2 sıra altıgen yapının ve kemerin ortaya çıkarıldığını dile getiren Yağcı, "Burası bir kratere benziyor, bir astronoma yakışır dairesel planı var. Ortadaki dairesel yapının çevresindeki 2 sıra ile toplam 3 sıranın oluşturduğu radyal bir planı mevcut. Sağlam ve büyük bir anıtsal yapıya ulaştık." diye konuştu.

"Anıt mezar, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne girebilir"

Aratos'un anıt mezarının arkeoloji ve turizm açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Yağcı, şunları kaydetti:

"Bilimsel açıdan ilk defa, Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nin ve bölgenin arkeolojisine farklı bir boyut getiren anıt mezar ortaya çıkıyor. Bugüne kadar bilinen sütunlu cadde, antik liman, tiyatro ve hamam gibi yapıların dışında çok farklı bir şey çıktı. Bu yapı, antik kente hareketlilik sağlayarak bölge turizmini etkileyebilir. Önce kültür mirasına ilgi duyanlar ve daha sonra da bölgeye gelen turistler burayı ziyaret edebilir. Aratos'un ismi, Helenistik ve Roma dönemlerinde çok bilinse de günümüze kadar ulaşmış durumda. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ayda bir kratere Aratos adını vermiş. Dolayısıyla Aratos'un anıt mezarının UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne gireceğini düşünüyorum."