Son Dakika Haberleri: Mersin'de şalgam denetimi
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Mersin'de şalgam denetimi

5 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde şalgam imalathanelerinin denetlendiği bildirildi.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde şalgam imalathanelerinin denetlendiği bildirildi.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren şalgam imalathaneleri ve satış noktaları denetlendi.
Ekipler, denetimde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı başta olmak üzere iş yerlerinin fiziki durumu ve genel hijyen kurallarını kontrol etti.
Denetim sırasında, gıdaya doğrudan temas eden ve gıdayı dış etkenlerden koruyan plastik madde ile malzemelerin bir kez kullanılması gerektiği konusunda esnafa bilgilendirme yapıldı.
Ekipler, işletmeler yanı sıra seyyar satış noktalarına da denetim yaparak, gıdanın ambalajlanması konusunda bilgi verdi.
Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Zabıta Müdürlüğü, Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:34 Kaynak: AA
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