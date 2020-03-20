Mersin'de salgının psikolojik ve sosyal boyutları için de tedbir alınıyor - Son Dakika
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Mersin'de salgının psikolojik ve sosyal boyutları için de tedbir alınıyor

7 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, tüm ilçe belediyelerinin katılımıyla oluşturulan kriz merkezinde, korona virüs ile mücadelede salgının psikolojik ve sosyal boyutlarının da dikkate alındığı bildirildi.

Mersin'de salgının psikolojik ve sosyal boyutları için de tedbir alınıyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, tüm ilçe belediyelerinin katılımıyla oluşturulan kriz merkezinde, korona virüs ile mücadelede salgının psikolojik ve sosyal boyutlarının da dikkate alındığı bildirildi.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, halk sağlığını tehdit eden korona virüs ile topyekun mücadele kapsamında iki boyutlu çalışma gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmaların ilk ayağı olarak mevcut salgında koruyucu ve önleyici yöndeki çalışmalarda daha etkin hizmet verebilmek adına kendi personeline eğitimler vermişti. Çalışmanın ikinci ayağını ise halk sağlığı hizmetleri ve Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde mevcut olağanüstü durumu yönetmek üzere korona virüs ile mücadele amacıyla kriz merkezinin kurulması oluşturuyor.


Kriz merkezi bir doktor sorumluluğunda 11 kişiden oluşuyor


Kriz merkezi yoluyla öncelikle kamusal alan olarak nitelenen, vatandaşların sıklıkla kullandığı tapu, nüfus, postane, kamu bankaları, karakollar ile akla ilk gelebilecek olan tüm bakım merkezleri, kadın konukevleri, huzurevleri gibi tüm Mersin nüfusuna hitap eden alanların ilaçlanarak dezenfekte edilmesine yer verildi. Bu işlemler için bir doktor sorumluluğunda 11 kişiden oluşan kriz merkezi oluşturuldu.


Kriz merkezinde kaygı bozukluğuna yönelik olarak gelebilecek olası taleplere karşı psikolog, toplumsal ve sosyal açıdan kriz boyutunda gelebilecek sorunlara karşı da sosyal hizmet uzmanlarından oluşan meslek gruplarına da yer verildi.


Kamusal alanların ilaçlaması sürüyor


Kriz merkezinin amaçlarından bir diğeri de halkı korona virüs ile mücadele konusunda bilinçlendirmek oluyor. Kriz merkezinin yönetiminde kamusal alanların ilaçlama ve dezenfektasyonları sağlanıyor. İlaçlama işlemleri için 19 kişi, 4 ekip ve 7 araçtan oluşan ilaçlama ve dezenfekte grupları tarafından, kriz merkezine bildirilen ve kriz merkezi yönetimiyle önceliğe göre belirlenen kamusal yerler ilaçlanıyor. İlaçlama ve dezenfekte işlemleri, korona virüsten etkilenebilecek yaş gruplarıyla, dezavantajlı grupların yaşam alanları önceliğine ve diğer kamusal alanların hassasiyetlerine ve teknik önem sırasına göre yerine getiriliyor. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:44 Kaynak: İHA

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