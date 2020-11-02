Mersin'de salgınla mücadele sürüyor - Son Dakika

Mersin'de salgınla mücadele sürüyor

02.11.2020 10:38
Mersin'de salgınla mücadele sürüyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs sürecinin başladığı Mart ayından bu yana halk sağlığının korunması ve salgının yayılmasını azaltıcı önlemler alarak, tedbirleri elden bırakmıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs sürecinin başladığı Mart ayından bu yana halk sağlığının korunması ve salgının yayılmasını azaltıcı önlemler alarak, tedbirleri elden bırakmıyor. Büyükşehir ekipleri, kent genelinde aktif bir şekilde yürüttüğü dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı birimler her gün gün yüzlerce kişinin kullandığı yaya üst geçitlerini, ATM'leri, otobüs duraklarını, çocuk oyun alanlarını, parklar ve spor alanlarını halk sağlığını korumak amacıyla titizlikle dezenfekte ediyor. Ekipler, kent genelinde 110 araç, 92 adet ULV, 37 adet holder, 30 adet atomizer ve 13 adet mistblower gibi teknik ekipmanlar ile gerekli ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerini gece-gündüz yapıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan ilaçlama şefi Bülent Gül, "İlaçlama birimi olarak vatandaşların çoğunlukla temas ettiği ortak kullanım alanları başta olmak üzere şehrimizdeki yoğun olarak insanların bulunduğu yerlerde dezenfekte çalışmamız devam ediyor. Pandemi süresince hiçbir zaman için ara vermeden bu çalışmalarımıza devam ediyorduk, aynı şekilde yine devam ediyoruz" dedi.

Büyükşehir ilaçlama birimi ekipleri özellikle yaz aylarında sürdürdüğü sivrisinekle mücadelesini yılın 12 ayı devam ettiriyor. Yakağan ile mucuk sineğine ve yeşil aksamdan kaynaklanan zararlılara karşı yeşil alanlar, otlar ile park ve bahçelerde yoğun olarak tarımsal ilaçlama yapılıyor. Kışın larva kaynaklarının kurutulmasının ve haşerelerin üreme alanlarının azaltılmasının yaz döneminde sivrisinekle mücadeleyi kolaylaştırdığını dile getiren Gül, "Sivrisinek haşere, fare ve diğer zararlılara karşı da şehrimizin çoğu yerlerinde bodrum katlarda, özellikle sivrisinek yataklarında ve kaynaklarında olmak üzere apartman boşlukları foseptikler, rögarlar, menfezler ve sivrisinek, hamam böceği ve farelerin üreme ve yaşam alanlarında larva ve uçkun mücadelelerimiz yılın 12 ayında devam ediyor. Bizim yazı rahat geçirebilmemiz için larva mücadelesi yapmamız hayati önem taşımaktadır. Bundan dolayı hiç boşluk vermeden larva ve uçkun mücadelemize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mersin'de salgınla mücadele sürüyor
Mersin'de salgınla mücadele sürüyor
Mersin'de salgınla mücadele sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Mart, ATM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de salgınla mücadele sürüyor - Son Dakika


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