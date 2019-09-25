Mersin'de saman yüklü kamyon yandı
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:58 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.
Emre Babuşoğlu idaresindeki 33 PM 465 plakalı saman yüklü kamyon, Alifakı Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyonda maddi hasar meydana geldi, samanların bir kısmı zarar gördü.
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