Son Dakika Haberleri: Mersin'de saman yüklü kamyon yandı
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Mersin'de saman yüklü kamyon yandı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

Mersin'de saman yüklü kamyon yandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

Emre Babuşoğlu idaresindeki 33 PM 465 plakalı saman yüklü kamyon, Alifakı Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyonda maddi hasar meydana geldi, samanların bir kısmı zarar gördü.

CHP Parti Meclisi, Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:58 Kaynak: AA
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