Sanayi sitesinde çıkan yangında 4 iş yeri ve 4 araçta hasar oluştu - Son Dakika

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir sanayi sitesinde çıkan yangın, 4 oto tamir dükkanındaki 4 araçta hasara neden oldu.
Tırmıl Sanayi Sitesi'nde bir oto tamir dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yandaki 3 dükkana daha sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 8 itfaiye aracı, 4 su tankeri ve TOMA alevlere müdahale etti.
Yaklaşık bir saat süren müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.
Yangında, 4 oto tamir dükkanındaki 3 otomobil ile bir tır hasar gördü.
Ekipler tarafından yürütülen soğutma çalışmaları sürüyor.
- Kaynak: AA
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