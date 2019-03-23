Son Dakika Haberleri: Mersin'de Sara Hastasını da Dolandıran 8 Kişiye Gözaltı

Mersin'de Sara Hastasını da Dolandıran 8 Kişiye Gözaltı

34 dakika önce

MERSİN'de, telefonla aradıkları 2 kişiyi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırdığı öne sürülen 2'si kadın, 8 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de Sara Hastasını da Dolandıran 8 Kişiye Gözaltı, System.String[]
MERSİN'de, telefonla aradıkları 2 kişiyi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırdığı öne sürülen 2'si kadın, 8 kişi gözaltına alındı.

Mersin kent merkezinde Ö.S.'yi ev telefonundan arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, isminin kuyumcu soygununa karıştığını, bu durumdan kendisini kurtarabileceklerini söyleyerek, bankadaki 53 bin lirayı istedi. Paniğe kapılan Ö.S., parayı bankadan çekerek poşet içerisinde şüphelilere teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Ö.S., Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Harekete geçen ekipler, 3 günlük çalışmanın ardından şüpheliler İ.Ç., İ.Z., Ö.F.Ç., Ş.T., A.O., A.R., Ç.B.İ. ve R.Ş.'yi evlerinde yakalayarak gözaltına aldı.

SARA HASTASI İLAÇ PARASINI KAPTIRDI

Benzer dolandırıcılık ile ilgili olarak geriye dönük çalışma yapan polis ekipleri, C.Z. adlı kadının 6 bin 500 dolar dolandırılması olayının şüphelilerinin de Ç.B, R.Ş, İ.Z. ve İ.Ç. olduğunu belirledi. C.Z.'nin sara hastası olduğu, şüphelilere kaptırdığı paranın da ilaç parası olduğu ortaya çıktı.

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 2'si kadın 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:18 Kaynak: DHA

Polis, Mersin, Güncel
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