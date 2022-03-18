Mersin'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

18.03.2022 18:59
Mersin'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, tırın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, tırın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ali Tolu idaresindeki 33 DLD 15 plakalı tır, Çukurkeşlik Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Mersin'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Mersin'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

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Yenişehir, İtfaiye, Tragger, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mersin'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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