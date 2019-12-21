Mersin'de sardalya festivali coşkusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de sardalya festivali coşkusu - Son Dakika

Mersin'de sardalya festivali coşkusu

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersinliler, merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin bu yıl ilk kez düzenlediği Karaduvar Balık Festivaline akın etti.

Mersin'de sardalya festivali coşkusu, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersinliler, merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin bu yıl ilk kez düzenlediği Karaduvar Balık Festivaline akın etti. Mersin'in ilk balık festivali olan Karaduvar Balık Festivalinde 3 ton sardalya tüketilirken, halk balık ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.


Mersinliler, Akdeniz ilçesinin sahil mahallesi Karaduvar'da düzenlenen Balık Festivalinde eğlenceyle buluştu. İki gün sürecek festival için Karaduvar sahilinde onlarca stant kurularak, vatandaşlara Akdeniz'in lezzeti sardayla ekmek dağıtıldı. Konserler, gösteriler, çocuk etkinlikleri ve oltayla balık tutma da dahil bir çok farklı alanda ödüllü yarışmaların düzenlendiği festival renkli görüntülere sahne oldu.


3 ton sardalya dağıtıldı


Açılışına Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun da katıldığı festivale akın eden Mersinliler, aralık ayının sonlarında hem güneşin tadını çıkardı hem de balık ekmeğe doydu. Ekmek arası sardalya alabilmek için stantlar önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, deniz kıyısına inerek, ikram edilen şalgamla birlikte keyifle balık ekmeklerini yedi.


" Karadeniz'in hamsisi varsa Akdeniz'in de sardalyası"


Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak da stant başına geçerek, sardalya pişirip halka balık ekmek dağıttı. Kalabalık karşısında çok keyiflenen Başkan Gültak, "Akdeniz sardalyası bunlar. Gel abi gel. Daha denizden yeni çıktı. Bunlar Akdeniz kuzuları" diyerek vatandaşlara seslendi.


Daha sonra İHA muhabirine festivali değerlendiren Başkan Gültak, göreve geldikten sonra Akdeniz'in makus talihini kıracaklarını söylediğini belirterek, "Özellikle Karaduvar ile ilgili de Türkiye'nin en önemli balıkçı köylerinden biri olabileceğini söyledik. Bunun için tanıtımlara başladık. Bugün buradayız. Herkes burada. Kalabalığı da görüyorsunuz, mahşeri bir kalabalık var" dedi.


Karaduvar'ın Türkiye'deki en önemli balıkçı köylerinden biri olduğunu vurgulayan Gültak, "Karaduvar, gerçekten çok güzel bir yer. Biz, hem Karaduvar'ı hem Akdeniz'i hem Mersin'i tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Havalimanımız bittiğinde İnşallah İstanbul'dan, İzmir'den, Türkiye'nin değişik yerlerinden sadece buraya gelip, sahilde gezip, balığını yiyip, stresini atacak birçok insan olacağına inanıyoruz. Altyapıyı hazırladık, festivalimizle birlikte Karaduvarı'ı ön plana çıkaracağız. Karadeniz'in hamsisi varsa Akdeniz'in de sardalyası var diyoruz. Bizim soğuk mezelerimiz, değişik içeceklerimiz, balıklarımız çok çeşitli. Dolayısıyla tüm Türkiye'yi buraya bekliyoruz. Karaduvar bu ayda cennet gibi, çok güzel bir havası var. Herkesi buraya bekliyoruz. Karaduvar da esnafımız da kalkınacak. Festivalimiz Akdeniz'e hayırlı olsun. AK Parti olarak, Mustafa Gültak olarak ilkleri yapmaya alışkınız. Bu da Mersin'e bir ilk oldu" diye konuştu.


"Akdeniz'de hizmetler hızlı bir ivme kazandı"


Festivalin açılışına katılan Mersin Valisi Ali İhsan Su da Akdeniz Belediyesinin, çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını dile getirerek, Başkan Gültak ve ekibini kutladı. Su, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de çok önemli hizmetler, çok önemli yatırımlar gerçekleşiyor. Bu yatırımlarda eski Kalkınma Bakanımız, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın da çok önemli destekleri oldu, oluyor. Hizmetler hızla yürüyor. Akdeniz'de de çok önemli hizmetler yapılıyor. Akdeniz bu hizmetleri zamanında alamamış ama başkanla beraber çok hızlı bir ivme kazandı ve önemli hizmetler bir bir faaliyete geçiyor" ifadelerini kullandı.


Festivale katılan vatandaşlar ise çok mutlu olduklarını ve çok eğlendiklerini belirterek, "Festival çok güzel. Balık ekmek yemek de çok güzel. Sırada bekledik ama buna değer. Festivalin önümüzdeki yıl da devam etmesini bekliyoruz" dediler.


Festival kapsamında Sinan Akçil ve Gülden Vurandemir de sahne alacak. - MERSİN

Türkiye, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD'den Türkiye-Libya anlaşmasına dair açıklama: Endişe duyuyoruz
Libya'nın BM Daimi Temsilciliği: Türkiye ile anlaşma Suheyrat Anlaşması'na aykırı değil Son dakika: Rejim saldırılarından kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor! Sayı 100 bini buldu Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşüyor, kar geliyor

Son Dakika Haberleri
23:52 Karabük'te dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
23:52 Libya'da Temsilciler Meclisinden Türkiye ile imzalanan güvenlik anlaşmasına destek - Son Dakika
23:50 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın mutlu günü - Son Dakika
23:50 İstanbul'da şiddetli lodos seferleri iptal ettirdi - Son Dakika
23:49 Maltepe'de otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 2 yaralı - Son Dakika
22:36 Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı - Son Dakika
21:56 BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 00:00:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de sardalya festivali coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]