Mersin'de sarı benekli semender bulundu - Son Dakika

Mersin'de bir evin su sayacının altında nesli tükenmekte olan sarı benekli semender buldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesinin kırsal bölgesindeki Sarılar Mahallesi'nde bir evin su sayacını okuyan Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) personeli, sayacın altında sarı benekli semender olduğunu fark etti. Semenderi, bulunduğu yerden ev sahibinin yardımı ile çıkaran MESKİ personeli, hayvanı daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı.

Köylüler, nesli tükenmekte olan sarı benekli semenderin, ender olsa da yaz mevsiminin başlarında görüldüğüne işaret ettiler. - MERSİN