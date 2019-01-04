Son Dakika Haberleri: Mersin'de Sarıkamış Şehitleri Anıldı

Mersin'de Sarıkamış Şehitleri Anıldı

17 dakika önce

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sarıkamış şehitleri için anma programı düzenlendi.

Mersin'de Sarıkamış Şehitleri Anıldı, System.String[]
Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sarıkamış şehitleri için anma programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen anma programları kapsamında, Mersin'de Edip Buran Spor Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Nacar, programda yaptığı konuşmada, Sarıkamış şehitlerini andıklarını söyledi.

Sarıkamış Harekatı'nın 18 gün sürdüğünü anımsatan Nacar, "90 bin kahraman vatan evladı milli mücadele adına canlarını seve seve feda etti. Harekata katılan kahramanlar dönmeyi düşünmediler." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:45 Kaynak: AA

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