Mersin'de Sarıkamış Şehitleri Anıldı
17 dakika önce
Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sarıkamış şehitleri için anma programı düzenlendi.
Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
tarafından Sarıkamış
şehitleri için anma programı düzenlendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen anma programları kapsamında, Mersin'de Edip Buran Spor Salonu'nda etkinlik düzenlendi.
Gençlik Merkezi Müdürü Fatih
Nacar, programda yaptığı konuşmada, Sarıkamış şehitlerini andıklarını söyledi.
Sarıkamış Harekatı'nın 18 gün sürdüğünü anımsatan Nacar, "90 bin kahraman vatan evladı milli mücadele adına canlarını seve seve feda etti. Harekata katılan kahramanlar dönmeyi düşünmediler." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:45 Kaynak: AA
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