Mersin'de satranç turnuvası başladı

Mersin'in Mut ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi.

Mersin'in Mut ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi. Okul Müdürü Tamer Tahin Doğan, Karacaoğlan Ortaokulu öncülüğünde Mut Kültür Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya ilgili yaptığı açıklamada, etkinliğin satranç sporunu yaygınlaştırmak için önemli olduğunu belirtti. Dereceye girenlere ödüllerinin 10 Kasım'da verileceği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Avcılar'da 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan servis şoförü: Önümde çocuk olduğunu görmemiştim

Ece Üner'den otizmli çocukları yuhalayan velilere sert tepki: Otizm değil ama cehalet bulaşıcı bir hastalık

Miras yüzünden tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü

Zazaca konuşma Meclis'i karıştırdı! Milletvekillleri, HDP'li vekile tepki gösterdi