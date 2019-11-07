Son Dakika Haberleri: Mersin'de satranç turnuvası başladı
Son Dakika Güncel Mersin'de satranç turnuvası başladı

Mersin'de satranç turnuvası başladı

6 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi.

Mersin'de satranç turnuvası başladı, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi.

Okul Müdürü Tamer Tahin Doğan, Karacaoğlan Ortaokulu öncülüğünde Mut Kültür Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya ilgili yaptığı açıklamada, etkinliğin satranç sporunu yaygınlaştırmak için önemli olduğunu belirtti.

Dereceye girenlere ödüllerinin 10 Kasım'da verileceği bildirildi.

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Mersin, Mut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:14 Kaynak: AA
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