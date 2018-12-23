Son Dakika Haberleri: Mersin'de Şeb-i Arus Töreni

Mersin'de Şeb-i Arus Töreni

3 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mevlana Kültür ve Sanat Derneği tarafından Hz. Mevlana'nın vuslata erişinin 745. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Mersin'de Şeb-i Arus Töreni, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mevlana Kültür ve Sanat Derneği tarafından Hz. Mevlana'nın vuslata erişinin 745. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Hz. Mevlana'nın insanlık tarihinde önemli etkiler bıraktığını ve bu etkileriyle birçok insana yol gösterici olduğunu belirtti.

Yüreklere birlik ve sevgi tohumları ekerek "Ne olursan ol yine gel" sözüyle insanlığa seslenen Hz. Mevlana'nın bu sözleriyle hala gönülleri fethettiğini ifade eden Gökbel, şunları kaydetti:

"Hz. Mevlana, tevhid ruhuyla yaşamayı kendisine gaye edinerek, Müslümanlığın üzerinde hassasiyetle durduğu 'insan yaratılmışların en şereflisidir' düsturuyla, hiçbir ayrım yapmadan tüm insanlığı büyük bir muhabbetle kucaklamıştır. İnsanlığa ahlak, din, ilim ve akıl yolunda heyecan katarak yeni ufuklar açan Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, insanların kalbine verdiği en büyük mesaj aşk, sevgi ve birliktir."

Programda konuşmaların ardından Mevlana Kültür ve Sanat Derneği Tasavvuf Musikisi Korosu konser verdi. Programda sema gösterisi de gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:11 Kaynak: AA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Celaleddin Rumi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Down Sendromlu Gencin Komando Andı Sosyal Medyayı Salladı Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi

Fenerbahçe, Beşiktaşlı Caner'in Transferi İçin Görüşmede Bulunacak Ordu'da Belediye'nin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 18:27:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Şeb-i Arus Töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]