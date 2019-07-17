Mersin'de Seçer'in İlk 100 Gün Bilançosu
3 saat önce
31 Mart yerel seçimlerinde en yakın rakibi Cumhur İttifakı Adayı Hamit Tuna'ya 5 puana yakın üstünlük sağlayarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Seçer, görevdeki ilk 100 gününü tamamladı.
31 Mart yerel seçimlerinde en yakın rakibi Cumhur İttifakı Adayı Hamit Tuna
'ya 5 puana yakın üstünlük sağlayarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Seçer
, görevdeki ilk 100 gününü tamamladı
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:01
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