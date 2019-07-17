Son Dakika Haberleri: Mersin'de Seçer'in İlk 100 Gün Bilançosu
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Mersin'de Seçer'in İlk 100 Gün Bilançosu

3 saat önce

31 Mart yerel seçimlerinde en yakın rakibi Cumhur İttifakı Adayı Hamit Tuna'ya 5 puana yakın üstünlük sağlayarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Seçer, görevdeki ilk 100 gününü tamamladı.

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31 Mart yerel seçimlerinde en yakın rakibi Cumhur İttifakı Adayı Hamit Tuna'ya 5 puana yakın üstünlük sağlayarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Seçer, görevdeki ilk 100 gününü tamamladı
Mersin'de Seçer'in İlk 100 Gün Bilançosu
Hamit Tuna, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:01 
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