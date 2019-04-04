Mersin'de, Seçim Sonuçlarına İtirazlar Karara Bağlandı

MERSİN İl Seçim Kurulu'nca Gülnar
ilçesinde seçimlerin iptal olmasına yönelik alınan karar kaldırılırken, HDP
'nin merkez ilçe Akdeniz
'deki seçimlerin iptal edilmesi talebi ise reddedildi.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, MHP
'li Alpaslan Ünüvar
'ın belediye başkanlığını ilan ettiği Gülnar ilçesinde, SP'nin belediye başkan adayı Ercan Şahin
'in yasal süre içinde kamu görevinden istifa etmeden aday olduğunun ortaya çıkmasının ardından İlçe Seçim Kurulu'na başvuran CHP
İl Başkanlığı'nca seçimin iptal edilmesi istendi. Talebi değerlendiren İlçe Seçim Kurulu tarafından seçimlerin iptaline ilişkin karar verilirken, MHP İl Başkanlığı'nca bu karara itiraz edildi. Bugün toplanan İl Seçim Kurulu'nca MHP kanadının itirazı haklı bulunarak, Gülnar'daki seçimlerin iptal edilmesi kararı kaldırıldı. Merkez
Akdeniz ilçesinde, CHP'nin adayı Sabit Yelkovan
'ın Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ndeki görevinden istifa etmediği gerekçesiyle seçimin iptali ve geçersiz oyların yeniden sayılması için HDP İl Başkanlığı'nca İl Seçim Kurulu'na yapılan itirazlar da reddedildi. - Mersin