Mersin'de ŞEGAFED Akdeniz Bölge Temsilciliği açıldı

Mersin'de, Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu'nun (ŞEGAFED) Akdeniz Bölge Temsilciliği açıldı.

ŞEGAFED Başkanı Caner Dalkalı, yazılı açıklamasında, federasyonun vatan savunmasında şehit düşenlerin yakınlarına, gazilere ve korunmaya muhtaç kimsesiz çocuklara her türlü maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla kurulduğunu belirtti.

Federasyonun şehit yakınları ve gazilerin himayesinde bulunan derneklerin bir araya gelerek tek çatı altında toplanmasıyla Ankara'da kurulduğunu ifade eden Dalkalı, şöyle devam etti:

"Amacımız hem toplumsal farkındalığı artırmak hem de milli birlik ve beraberliğimizi toplumun bütün bireylerini birleştirerek, sosyal dayanışmayı üst seviyelere çıkarmak. Başta şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve korunmaya muhtaç çocuklarımız olmak üzere yardım elimize ihtiyacı olan herkese ulaşmayı kendimize en büyük görev edindik. ŞEGAFED kurulduğu günden bugüne kadar büyüyerek, güçlenen bir aile oldu. Şimdi ailemiz daha da büyüyor ve güçleniyor. Federasyonumuzun faaliyetlerini ülke çapına yaymak ve daha çok insana yardım elimizi uzatmak için ilk adımı, Akdeniz Bölge Temsilciliğimizi 18 Ekim'de Mersin'de açarak gerçekleştirdik. Hedefimiz, 7 bölge ve 81 ilimizde şubelerimizi açarak tüm Türkiye'yi kucaklamak."

Düzenlenen açılışa Mersin Vali Yardımcısı Abdülhamit Erguvan, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Akdeniz Bölge Temsilcisi Mehmet Sait Bartık ve federasyon üyelerinin katıldığı bildirildi.