Mersin'de Şehit Ailesinin Evinden Hırsızlık

Mersin'in Tarsus ilçesinde, şehit Üsteğmen Ozan Olgu Köreke'nin ailesinin evinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 zanlıdan 2'si gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, şehit Üsteğmen Ozan Olgu Köreke'nin ailesinin evinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 zanlıdan 2'si gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, 2017 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Köreke'nin, Yeni Ömerli Mahallesi'ndeki baba evine giren hırsızlar bir miktar para çaldı.





Polis ekipleri, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Kimlikleri belirlenen 4 zanlıdan H.G. ve Y.G. adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.



Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, diğer iki zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

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