Mersin'de Şehit Emrah Şahin Hatıra Ormanı oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de Şehit Emrah Şahin Hatıra Ormanı oluşturuldu - Son Dakika

Mersin'de Şehit Emrah Şahin Hatıra Ormanı oluşturuldu

7 saat önce

Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 Mart 2016 tarihinde şehit düşen Jandarma Üsteğmen Emrah Şahin, adına Mersin'de hatıra ormanı oluşturuldu.

Mersin'de Şehit Emrah Şahin Hatıra Ormanı oluşturuldu, System.String[]

Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 Mart 2016 tarihinde şehit düşen Jandarma Üsteğmen Emrah Şahin, adına Mersin'de hatıra ormanı oluşturuldu.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toroslar ilçesi Aladağ Mahallesi'nde düzenlenen törenle hatıra ormanı için fidan dikimi gerçekleştirildi.

Fidan dikimine şehit Şahin'in ailesinin yanı sıra Mersin Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:56 Kaynak: AA
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