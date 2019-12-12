Son Dakika › Güncel › Mersin'de Şehit Emrah Şahin Hatıra Ormanı oluşturuldu - Son Dakika
Mersin'de Şehit Emrah Şahin Hatıra Ormanı oluşturuldu
7 saat önce
Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 Mart 2016 tarihinde şehit düşen Jandarma Üsteğmen Emrah Şahin, adına Mersin'de hatıra ormanı oluşturuldu.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:56 Kaynak: AA
Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 Mart 2016 tarihinde şehit düşen Jandarma Üsteğmen Emrah Şahin, adına Mersin'de hatıra ormanı oluşturuldu.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toroslar ilçesi Aladağ Mahallesi'nde düzenlenen törenle hatıra ormanı için fidan dikimi gerçekleştirildi.
Fidan dikimine şehit Şahin'in ailesinin yanı sıra Mersin Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Son Dakika Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı