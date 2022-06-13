Şehit eşi ve 2 aylık oğlundan duygulandıran ziyaret - Son Dakika
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Şehit eşi ve 2 aylık oğlundan duygulandıran ziyaret

13.06.2022 10:59

Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun adını taşıyan hiç göremediği oğlu, annesiyle Mersin'deki Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü törenine katıldı.

Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun adını taşıyan hiç göremediği oğlu, annesiyle Mersin'deki Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü törenine katıldı.

Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Toroslar ilçesi Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte tören düzenlendi.

Türk bayraklarıyla donatılan şehitlikteki evlatlarının mezarlarındaki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, şehit aileleriyle sohbet edip, mezarlara karanfil bıraktı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda 3 Aralık 2021'de şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun eşi Melike Mutlu da 14 Nisan'da doğan ve kocasının adını taşıyan bebeğiyle törene katıldı.

Kadın jandarma personeli Celil bebeği ve annesini yalnız bırakmadı

Henüz 2 aylık olan erkek bebeğe, programda görevli kadın askerler ilgi gösterdi. Şehit eşi ve oğlunu bir an olsun yalnız bırakmayan askerler, meslektaşlarının bebeğinin törene katılmasından dolayı hem mutlu oldu hem de duygulandı.

Bebeği ilk görüşte tanıyarak "Celilimiz'in oğlu" diyen Tuğgeneral Çarıkcıoğlu da anne ve bebeğe çiçek hediye etti. Çarıkcıoğlu, şehidin adıyla bir operasyon düzenlendiğini anımsattı.

Kocasının mezarı Erdemli ilçesinde olmasına rağmen törende jandarma personelini yalnız bırakmayan Melike Mutlu duygu dolu anlar yaşadı.

Şehit eşi ve 2 aylık oğlundan duygulandıran ziyaret
Şehit eşi ve 2 aylık oğlundan duygulandıran ziyaret
Şehit eşi ve 2 aylık oğlundan duygulandıran ziyaret
Şehit eşi ve 2 aylık oğlundan duygulandıran ziyaret

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit eşi ve 2 aylık oğlundan duygulandıran ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit eşi ve 2 aylık oğlundan duygulandıran ziyaret - Son Dakika
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