Mersin'de şehit uzman çavuşun şehadet belgesi ailesine teslim edildi - Son Dakika

Mersin'de şehit uzman çavuşun şehadet belgesi ailesine teslim edildi
17.10.2020 11:19
Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 18 Eylül'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Gökhan Kılınç'ın Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan ailesine şehadet belgesi verildi.
Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 18 Eylül'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Gökhan Kılınç'ın Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan ailesine şehadet belgesi verildi.
Şehit Kılınç'ın Gençali Mahallesindeki babaevine giden Kaymakam Muammer Köken, Belediye Başkanı Volkan Şeker ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ceyhun Çolak, aileye taziye dileklerini iletti.
Şehidin eşi Hatice, babası Cemal ile annesi Fatma Kılınç, şehadet belgesini Kaymakam Köken'in elinden aldı.
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