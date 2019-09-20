Mersin'de "Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi" açıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bazı devlet büyükleri ile ülkenin çeşitli bölgelerindeki terör olaylarında şehit olanların eşyalarından oluşan "Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri" sergisi açıldı.

Erdemli Kongre Merkezi'nde açılışı yapılan sergide Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, açılışta yaptığı konuşmada, bu milleti kimsenin yıkamayacağını, şehit aile ve çocuklarına sahip çıkacaklarını belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı şehidi Astsubay Musa Özalkan'ın babası Sebahattin Özalkan ise sergiyi gelecek nesiller açısından önemli bulduğunu kaydetti.

Duyarlı çocuklar ve gençlerin yetiştiğini dile getiren Özalkan, şöyle konuştu:

"Böyle olduğu sürece bu memleket çok Seyit Onbaşılar, Ömer Halisler, Fethi Sekinler, Erenler ve Musalar yetiştirecektir. Şehitlerimizin hepsinin birer hatırası var. Onların her biri kahraman. Gerçekten bu vatan, memleket, bayrak ve ezan için kendilerini feda eden şehitlerimizin hepsini minnetle anıyoruz. Hepsinin birer kahramanlık hikayesi var. Hepsi insanı duygulandırıyor, duygulanmamaya imkan yok."

Şehit Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu'nun eşi Tansu Köseoğlu da şehit emanetlerinin kendilerine hissettirdiklerinin çok farklı bir duygu olduğunu belirterek, şehitlerin unutulmamasının kendilerini rahat ettirdiğini dile getirdi.

Şehit Gökhan Kılıç'ın eşi Hasret Kılıç ise burada bulunduğu için mutlu ve duygulu olduğunu ifade etti.

Duygusal anların yaşandığı konuşmalar esnasında Başkan Tollu, gözyaşlarına hakim olamadı.

Konuşmaların ardından şehit yakınlarına, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve ilçe protokolü tarafından plaket verildi.

Daha sonra, şehit yakınları ve ilçe protokolü sergiyi gezdi.

Etkinlikler kapsamında şehit yakınları, Zeytin Dalı Harekatı şehidi Astsubay Musa Özalkan'ın adını taşıyan kreş ve gündüz bakımevindeki öğrencileri ziyaret etti.