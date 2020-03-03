Mersin'de şehitler için hatim indirildi - Son Dakika

Mersin'de şehitler için hatim indirildi
6 saat önce
Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan askerler için Mersin'in Tarsus ilçesinde öğrenciler tarafından hatim indirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:06 Kaynak: AA
Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan askerler için Mersin'in Tarsus ilçesinde öğrenciler tarafından hatim indirildi.
Barboros Hayrettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki 450 öğrenci ellerindeki bayraklarla okul bahçesine geldi.
Öğrenciler burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyarak hatim indirdi.
Son Dakika Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti ABD'li Senatör Graham, İdlib'de "uçuşa yasak bölge" çağrısını yineledi Beşşar Esed, Suriye'de genel seçim tarihini açıkladı Son Dakika: 10 Şubat'tan bugüne kadar 3 bin 138 Esed rejim askeri etkisiz hale getirildi