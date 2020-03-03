Mersin'de şehitler için hatim indirildi - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan askerler için Mersin'in Tarsus ilçesinde öğrenciler tarafından hatim indirildi.

Barboros Hayrettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki 450 öğrenci ellerindeki bayraklarla okul bahçesine geldi.

Öğrenciler burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyarak hatim indirdi.