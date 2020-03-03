Mersin'de şehitler için hatim indirildi - Son Dakika
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Mersin'de şehitler için hatim indirildi

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan askerler için Mersin'in Tarsus ilçesinde öğrenciler tarafından hatim indirildi.

Mersin'de şehitler için hatim indirildi, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan askerler için Mersin'in Tarsus ilçesinde öğrenciler tarafından hatim indirildi.

Barboros Hayrettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki 450 öğrenci ellerindeki bayraklarla okul bahçesine geldi.

Öğrenciler burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyarak hatim indirdi.

Suriye, Mersin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:06 Kaynak: AA
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