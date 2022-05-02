Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi - Son Dakika
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Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi

02.05.2022 10:37

Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te protokol üyeleri ve şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitliklerde dua etti.

Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te protokol üyeleri ve şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitliklerde dua etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.

Şehit kabirlerini ziyaretinde dua eden Baruş, şehit yakınlarıyla bayramlaştı.

Vatandaşlar da şehitlikte yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Adıyaman

Adıyaman'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitliğe ziyarette bulundu.

Şehit yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren Yeni Mezarlık'taki şehitliğe geldi.

Yakınlarının kabirlerindeki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Bayram dolayısıyla mezarlığa gelen bazı vatandaşlar da şehitlerin mezarı başında dua okudu, ailelerin bayramını kutladı.

Kilis

Kilis'te şehit aileleri, bayramın ilk gününde yakınlarının kabrini ziyaret etti.

Asri Mezarlık içinde bulunan şehitliğe sabahın erken saatlerinden itibaren gelen aileler, yakınlarının mezarlarına çiçek bıraktı, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da bayram namazı sonrasında şehitliği ziyaret eden şehit yakınları, dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu. Yakınlarının mezarını ziyaret eden vatandaşlar da mezar başlarındaki ağaçlara su verdi, mezarlık çevrelerinde temizlik yaptı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi
Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi
Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi
Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi
Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi
Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi
Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi
Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi
Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi
Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi

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Son dakika haberleri | Bayram arifesinde şehit kabirleri ziyaret edildi Son dakika haberleri | Bayram arifesinde şehit kabirleri ziyaret edildi İç Anadolu'da bayram arifesinde şehit kabirleri ziyaret edildi İç Anadolu'da bayram arifesinde şehit kabirleri ziyaret edildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi - Son Dakika


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