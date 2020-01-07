Mersin'de sel felaketi yaşanıyor - Son Dakika
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Mersin'de sel felaketi yaşanıyor

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Mersin'de 12 saatte 140 kilogram yağış düştü.

Mersin'de sel felaketi yaşanıyor, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Mersin'de 12 saatte 140 kilogram yağış düştü. Sağanak nedeniyle birçok cadde sular altında kaldı.


Kent merkezinde dün sabahtan itibaren başlayan yağmur gece saatlerinde etkisini arttırdı. Merkez Mezitli, Toroslar, Yenişehir ve Akdeniz ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı.


Belediye ekipleri, birçok aracın mahsur kaldığı mahallelerdeki suların tahliyesi için çalışma başlattı.


Adnan Menderes Bulvarında da fırtına nedeniyle büyük dalgalar oluştu.


Geceden bu yana ekibiyle sahada bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, afete dönüşen yağışın can kaybına da neden olduğunu, sel sularına kapılan bir kişinin kurtarıldığını belirterek, "Yağışların öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Bazı site ve evlerin bodrum katlarını sular bastı. Geceden bu yana alandayız. Başta MESKİ olmak üzere ilgili tüm personelimizin cansiparane çalışmaları devam ediyor. Ufak tefek zayiatlarla bu afeti atlatacağız" diye konuştu. - MERSİN

Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:22 Kaynak: İHA
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