Mersin'de sel mağduru 300 haneye 960'ar lira nakdi yardım yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de sel mağduru 300 haneye 960'ar lira nakdi yardım yapıldı - Son Dakika

Mersin'de sel mağduru 300 haneye 960'ar lira nakdi yardım yapıldı

6 saat önce

Mersin'de 6 Ocak sabahında etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan sel felaketinin yaraları sarılıyor.

Mersin'de sel mağduru 300 haneye 960'ar lira nakdi yardım yapıldı, System.String[]

Mersin'de 6 Ocak sabahında etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan sel felaketinin yaraları sarılıyor. Sel mağduru 300 haneye 960'ar lira nakdi yardım yapıldı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi, selin yaralarını hızla sararken, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile işbirliği sağlayarak, sel mağduru dar gelirli 300 haneye 960'ar liralık nakdi yardımları ulaştırdı.


Mersin'de, 6 Ocak sabahından itibaren 2 gün süreyle etkili olan ve metrekareye düşen yağış miktarının yer yer 200 kiloyu aştığı sağanak yağış, sel felaketine neden olmuş ve 2 kişi hayatını kaybetmişti. Selin yaşandığı esnada sahadaki çalışmalarıyla yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, selin ardından da mağdur vatandaşların yaralarını sarıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal hizmet uzmanları sel felaketinin ardından saha incelemeleri yaparak selden etkilenen bin 500 civarı hane tespit edildi. İncelemeler, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği"nin ilgili hükümlerindeki kriterler çerçevesinde ele alınarak selden etkilenen dar gelirli 300 haneye ulaşıldı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) başvuran Büyükşehir Belediyesi, yapılan işbirliğiyle selin yaralarını sarıyor. Sosyal hizmet uzmanları ve IOM tarafından yapılan incelemeler sonucu tespit edilen 300 haneye Birleşmiş Milletler'in "Acil Durum Müdahale Programı" kapsamında 960'ar liralık destek sağlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, "Ocak'ın ilk haftasında kentimizde çok ciddi bir sel felaketi yaşandı. Bundan dolayı yaklaşık bin 500'e yakın hanede zararlar ve dolayısıyla insanların birtakım mağduriyetleri oluştu. Bunun üzerine felaketin meydana gelmesinden yaklaşık 2 gün sonra imkanlarımızı devreye sokarken bir taraftan da Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'ne konuyla ilgili bir başvuruda bulunduk. Bu konuda kendilerinden destek istedik. Konuyu kendileri de değerlendirdiler ve bölgemizdeki 300 haneye nakdi yardım yapabilecekleri şeklinde bir değerlendirmede bulundular. Şu anda da hane başı 960 lira olarak belirlenmiş olan nakdi yardımın dağıtımı sağlanıyor" dedi. - MERSİN

Birleşmiş Milletler, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:03 Kaynak: İHA
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