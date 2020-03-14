Mersin'de sel suları mahalle yolunu kapattı - Son Dakika
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Mersin'de sel suları mahalle yolunu kapattı

6 saat önce

Mersin'de sel suları mahalle yolunu kapattı Mersin Erdemli'deki Limonlu Deresinin debisi sel suları sebebiyle yükseldi Dünyacı meşhur Kayacı Vadisi'ndeki işletmeler sular altında kaldı Mersin'in Erdemli ilçesinde Limonlu Deresi'ne gelen sel sularının debisi yükseldi, Limonlu-Kayacı Mahalle...

Mersin'de sel suları mahalle yolunu kapattı

Mersin Erdemli'deki Limonlu Deresinin debisi sel suları sebebiyle yükseldi

Dünyacı meşhur Kayacı Vadisi'ndeki işletmeler sular altında kaldı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde Limonlu Deresi'ne gelen sel sularının debisi yükseldi, Limonlu-Kayacı Mahalle yolunu trafiğe kapatıldı. Yetkililer herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yolun kullanılmaması gerektiği çağrısında bulundu. Sel sularının zarar verdiği içme suyu hatlarının onarılması için belediye ekiplerinin çalışması ise sürüyor.

İlçede 2 gündür devam eden sağanak yağış ve yüksek kesimlerde eriyen kar Limonlu Deresine taşkın sel suyu olarak ulaştı. Debisi yükselen dereden taşan sular tarım alanları ve piknik alanlarını sular altında bıraktı.

Piknik alanları ve tesislerde su altında kaldı

İçme suyu hatlarına da zarar verdi. Sel sularından dünyaca meşhur Kayacı Vadisi'ndeki piknik alanları da nasibini aldı. Tesisler sular altında kaldı. Tesisi bekleyen bir köpek ise mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı, ancak köpek sel sularında tekrar yüzerek bağlı olduğu yere ulaşıp, koruduğu alandan ayrılmak istemedi.

Limonu Sulama Kooperatifi Başkanı Bünyamin Ergün, Limonlu-Kayacı Mahalle yolunun sel suları sebebiyle kapalı olduğunu belirtti. Tarım alanlarının da sel sularından etkilendiğini ifade eden Ergün, özellikle muz seralarında hasarlar oluştuğunu dile getirdi.

Mersin'de sel suları mahalle yolunu kapattı

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:02 Kaynak: İHA
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