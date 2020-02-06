Mersin'de selde kalan öğrenci servisini itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de selde kalan öğrenci servisini itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Mersin'de selde kalan öğrenci servisini itfaiye ekipleri kurtardı

6 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen selde yollar çöktü, yol kapandı, öğrenci minibüsünde selde mahsur kalan 5 öğrenci Mersin Büyükşehir İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen selde yollar çöktü, yol kapandı, öğrenci minibüsünde selde mahsur kalan 5 öğrenci Mersin Büyükşehir İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlçeye bağlı sel nedeniyle Kırobası, Uzuncaburç ve Sarıaydın köylerinde okullar bir gün tatil edildi.

Silifke'ye bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde etkili olan yoğun yağış nedeniyle kısa sürede sel meydana geldi. Sel suları aktığı bölgede mahallelerin ulaşımını sağlayan grup yollarına zarar verdi. Bazı grup yollarında yağış ve sel suları nedeniyle çökmeler meydana geldi. Sürücüler bölgeden kontrollü şekilde geçmeye çalışırken, jandarma ekipleri sel nedeniyle kapanan yollarda güvenlik önlemi alıp, trafiği güvenli bölgelere aktardı. Sabah saatlerinde okula gitmeye çalışan öğrenci minibüsü sel sularında kaldı. Mersin Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarılan 5 öğrenci korku dolu anlar yaşadı.

Yolların kapandığının bildirilmesi üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesine ait ekipler, Karayolları ekipleri ile Silifke Belediyesine ait ekipler yol açma çalışması başlattı.

Geceden sabaha kadar yağan yağmur neticesinde karın erimesi ile selin meydana geldiğini belirten Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, "Yağan şiddetli yağmur, kar sularını eritti. Bölgemizde sel nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı. Yol açma çalışmaları devam ediyor. Sevindiğimiz herhangi bir can kaybının yaşanmamasıdır" diye konuştu.

(Murat Şengi/İHA)

Mersin'de selde kalan öğrenci servisini itfaiye ekipleri kurtardı

Silifke, İtfaiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında 5 kez anons yapıldı, pilotlar cevap veremedi
Gezi Parkı davasında mütalaa açıklandı Karabük Valiliği'nden 7 il için kritik uyarı: Kar kalınlığı 20 ile 50 santimi bulacak Pistten çıkan uçakta yaralanan Berk Yenipazar, kaza anında uçakta yaşananları anlattı

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 19:27:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de selde kalan öğrenci servisini itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]