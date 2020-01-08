Mersin'de selden sonra ağır bilanço - Son Dakika
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Mersin'de selden sonra ağır bilanço

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 gündür yağan yağmurdan sonra zarar tespit çalışması başlatıldı.

Mersin'de selden sonra ağır bilanço, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 gündür yağan yağmurdan sonra zarar tespit çalışması başlatıldı. 21 mahalle, 25 bin dekar ürününün zarar gördüğü yağışlarda, 17 bin arı kovanı sular altında kaldı.


6-7 Ocak 2020 tarihleri arasında Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Tarsus ilçesinde, sağanak ve fırtına dolayısıyla zarar gören bazı kırsal mahallelerde hasar tespit çalışmaları başladı.


Berdan Irmağı ile Gusun deresinin sularının birleşmesi sonucunda Mantaş Mahallesi mevkisinde bulunan DSİ setinin patlaması sonucu, Yeniçağ, Mantaş, Aliefendioğlu, Yeşilkuyu, Aliağa, Kulak ve Hasanağa mahallelerinin yolları kapandı. Yarılan yol tarım arazilerini ve kırsal mahallelerin bazıları sular altında kaldı. 21 kırsal mahalleye zarar veren yağmur suyu, 25 bin dekar alanda ekili olan ürünlere de zarar verdi. Mersin ve Tarsus Belediyesi, DSİ iş makinalarının çalıştığı alanda Mersin Vali Yardımcısı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Gıda tarım ve Hayvancılık Orman Müdürü ile yetkililer inceleme yapıp, mağdur vatandaşların sorunlarını dinlediler.


Setin patladığını belirten Ali Cengiz Başıbüyük adlı çiftçi, 2 gündür yağan yağışlardan dolayı büyük zarar gördüklerini, yardım beklediklerini söyledi.


Mantaş Mahallesi Muhtarı Yusuf Başıbüyük ise, "Hasar büyük, çok şükür can kaybı olmadı. Set yarıldı. Devletimizden yardım istiyoruz. Çiftçimizi ve üreticilerimiz mağdur olmasın" dedi.


Hüseyin Özyıldırım adlı çiftçi ise, setin ve yolun biran önce yapılmasını istedi.


Aşırı yağışlardan dolayı 17 bin arı kovanı sular altında kaldı. Arı kovanları su üzerinde yüzerken, mal sahipleri üzüntülerini dile getirdiler.


Ali İhsan Aşam adlı arıcı, yağmurdan dolayı arılarının telef olduğunu destek beklediklerini söyledi. - MERSİN

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:53 Kaynak: İHA
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