Mersin'de selin izleri silinmeye devam ediyor - Son Dakika

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşanan sel ve taşkınların ardından sıkıntı yaşanan bölgelere müdahale etmeye devam ediyor.Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda sel ve taşkınlardan dolayı yerlerinden kayan kayaların düzenlemesini yapıyor. Ekipler büyük iş makineleriyle yaptıkları çalışmalar ile kayaları eski yerlerine yerleştiriyor. Dalgalardan dolayı denizin içine giren kayaların düzenlemesini yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kayaları tekrar eski yerine yerleştiriyor. 3 gündür hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler, bu hafta başında çalışmaları tamamlamayı planlıyor. 2 ekskavatör ve 1 tır ile çalışmalarını sürdüren 6 kişilik ekip, tüm hızıyla sorunları ortadan kaldırmaya ve kayaların düzenlemesini yapmaya devam ediyor. Ekipler, bozulan baksların da düzenlemesini yapıyor.