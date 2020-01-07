Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu - Son Dakika

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısı yapılan Mersin'de sel 20 araçta hasara yol açtı.

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısı yapılan Mersin'de sel 20 araçta hasara yol açtı.

Kentte dün başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran sağanak günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Merkez Mezitli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde taşan dere sularının ulaştığı bir sitenin otoparkındaki 20 araç sürüklendi. Araçların bazıları taşkın sularıyla diğer araçların üzerine çıktı. Sitedeki bazı dairleri ise su bastı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yaptığı siteye sevk edilen 5 çekici, sıkışan araçları kurtarmaya çalıştı.

Site sakinlerinden Ali Çetin, AA muhabirine, sel sularının bir anda siteye dolduğunu belirterek, "Sular tüm arabaları aldı götürdü. Araçlar üst üste bindi, evler, eşyalar mahvoldu. Perişan olduk. İnşallah ilgililer sesimizi duyar da yardım ederler." dedi.

Demet Çetin ise villa tipi evinin alt katında kalan kayınvalidesinin suları görünce bağırması üzerine uyandığını dile getirerek, "93 yaşındaki kayınvalidem suyun içerisindeydi. Kendisini kurtardık. İçeriye oluk oluk su akıyordu. Tarifi mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Mahallesi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:06 Kaynak: AA
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