Son dakika haberleri: Semt pazarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Semt pazarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

07.07.2022 22:53

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde semt pazarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde semt pazarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki semt pazarında, pazarcılar M.Ç. (41) ile F.A. (40) arasında araç park etme nedeniyle tartışma çıktı.

Pazarcıların yakınlarının da dahil olmasıyla tartışma, kavgaya dönüştü. Silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada, 1'i çocuk 10 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı Silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Semt pazarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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