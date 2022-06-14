Mersin'de semt pazarlarında fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika
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Mersin'de semt pazarlarında fiyat denetimi yapıldı

14.06.2022 11:06
Mersin'de semt pazarlarında fiyat denetimi yapıldı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, "fahiş fiyat" uygulamalarına karşı semt pazarlarında denetim gerçekleştirildi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, "fahiş fiyat" uygulamalarına karşı semt pazarlarında denetim gerçekleştirildi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ilçede kurulan pazarlarda satılan ürünleri ve fiyatlarını inceledi.

Ürünlerin gramajlarını ve terazileri de kontrol eden ekipler, eksiklikleri bulunan satıcılara uyarılarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, denetimlerin hem düzeni hem de kalite standardını sağlamak için yapıldığını belirterek, çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

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Toroslar zabıtasından fahiş fiyat ve etiket denetimi Toroslar zabıtasından fahiş fiyat ve etiket denetimi
Kaynak: AA

Toroslar, Zabıta, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de semt pazarlarında fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de semt pazarlarında fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika
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