Son Dakika Haberleri: Mersin'de Sendika Binasına Kumar Operasyonu

Mersin'de Sendika Binasına Kumar Operasyonu

28 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, daha önce de birçok kez baskın yapılan sendika binasına düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 118 kişiye toplam 37 bin 760 lira para cezası uygulandı.

Mersin'de Sendika Binasına Kumar Operasyonu, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, daha önce de birçok kez baskın yapılan sendika binasına düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 118 kişiye toplam 37 bin 760 lira para cezası uygulandı.

Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kumar oynandığı tespit edilen Kadim İnşaat İşçileri Sendikasına ait binaya operasyon düzenledi.

Operasyonda, binada kumar oynadığı belirlenen 118 kişiye toplam 37 bin 760 lira idari para cezası kesildi.

Ekipler, 5 kişiye de kimlik bildirmemekten toplamda 765 lira ceza uyguladı.

Operasyonda, ikişer televizyon ve tombala kartı, birer projektör ve hesap makinesi, 3 bin pul ile eritilmiş tombala kartı ele geçirildi. Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan S.G. gözaltına alındı.

Öte yandan, ekiplerin kontrolü sırasında çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 2 kişi daha gözaltına alındı.

Sendika binasına daha önce de birçok kez kumar operasyonları düzenlenmiş, çok sayıda kişiye para cezası uygulanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:35 Kaynak: AA

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