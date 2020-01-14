Mersin'de sendika binasına kumar operasyonu - Son Dakika
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Mersin'de sendika binasına kumar operasyonu

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde sendika binasında kumar oynarken yakalanan 199 kişiye toplam 243 bin 775 lira para cezası uygulandı.

Mersin'de sendika binasına kumar operasyonu, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde sendika binasında kumar oynarken yakalanan 199 kişiye toplam 243 bin 775 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenice Mahallesi'nde Yazılım İşlem İşçileri Sendikası olarak açılıp kumarhaneye dönüştürülen binaya operasyon düzenlendi.

Ekiplerin, 199 kişiyi kumar oynarken yakaladığı operasyonda 2 bin 477 tombala pulu, numaratör, 3 projeksiyon cihazı ve kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve toplam 243 bin 775 lira ceza uygulanan şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Sendika, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:40 Kaynak: AA
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