Son Dakika › Güncel › Mersin'de sendika ve şirket binasında kumar oynayan 157 kişiye para cezası - Son Dakika
Mersin'de sendika ve şirket binasında kumar oynayan 157 kişiye para cezası
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde sendika ve şirket binasında kumar oynayan 157 kişiye 192 bin 325 lira para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:02 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde sendika ve şirket binasında kumar oynayan 157 kişiye 192 bin 325 lira para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenice Mahallesi'nde sendika ve bir şirket merkezi olarak açılıp kumarhaneye dönüştürülen binalara operasyon düzenlendi.
Ekiplerin 157 kişiyi kumar oynarken yakaladığı operasyonda, 384 pul, 230 tombala kartı ve kamera kayıt cihazı ele geçirildi.
Gözaltına alınarak 192 bin 325 lira ceza uygulanan şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in çirkin girişimleri var, gereği neyse yapacağız Enkaz altındaki çifti kurtaran Suriyeli Mahmud ve ailesine vatandaşlık verilecek Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Kesin koronavirüsü tanısı olan bir hastamız yok