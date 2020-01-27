Mersin'de sendika ve şirket binasında kumar oynayan 157 kişiye para cezası - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde sendika ve şirket binasında kumar oynayan 157 kişiye 192 bin 325 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenice Mahallesi'nde sendika ve bir şirket merkezi olarak açılıp kumarhaneye dönüştürülen binalara operasyon düzenlendi.

Ekiplerin 157 kişiyi kumar oynarken yakaladığı operasyonda, 384 pul, 230 tombala kartı ve kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınarak 192 bin 325 lira ceza uygulanan şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.