Son Dakika Haberleri: Mersin'de "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" seslendirdi
Son Dakika Güncel Mersin'de 'Senfonik Neşet Ertaş Türküleri' seslendirdi

Mersin'de "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" seslendirdi

6 saat önce

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" konseri verdi.

Mersin'de

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" konseri verdi.

Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın senfonik olarak yorumlanan türküleri, Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Orkestra şefliğini, Neşet Ertaş'ın eserlerini senfonik şekilde yeniden düzenleyen Serdar Yalçın'ın, koro şefliğini Anıl Aydın'ın üstlendiği konserde, Bengi İspir Özdülger (Soprano), Nihan Çetin Aydın (Mezzo-soprano), Bülent Bezdüz (Tenor) ve Zafer Erdaş (Bas) solist olarak yer aldı.


Programda "Ahirim Sensin", "Neredesin Sen", "Gönül Dağı", "Yazımı Kışa Çevirdin", "Al Elma Boyanır Mı", "Mühür Gözlüm", "Niye Çattın Kaşlarını", "Dertli Yoldaş", "Zahidem", "Ah Yalan Dünya", "Kesik Çayır Biçilir Mi", "Doyulur Mu", "Dane Dane Benleri Var" ve "Yanıyorum" eserleri seslendirildi.

Kapalı gişe olarak verilen konser, sanatseverlerden alkış aldı.

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:12 Kaynak: AA
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