Sera ve ahırında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde sera ve ahırında 11 kilo 130 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Uzuncaburç Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin serasında uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Domates serası ve ahırda, narkotik dedektör köpeği "Fındık" ile yapılan aramada, 11 kilo 130 gram esrar ve 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.