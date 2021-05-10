Mersin'de serada elektrik akımına kapılan yabancı uyruklu işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Durumu ağır olan Serveri'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Serveri, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Anamur Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Alataş Mahallesi'nde sera yapımında çalışan Zamir Serveri (24) elektrik kablosuna basması sonucu akıma kapılarak yaralandı.

İçişleri Bakanlığı taslak teklifini hazırladı: Üç kez faaliyetten men edilen işletmelerin ruhsatları iptal edilecek