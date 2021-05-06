Mersin'de serada Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'de serada Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

06.05.2021 09:55
Mersin'de serada Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Mersin'in Anamur ilçesinde, kendisine ait serada Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Anamur ilçesinde, kendisine ait serada Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alataş Mahallesi'nde bir kişinin Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

Sera ve bağ evinin çatı katıda 35 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hint Keneviri, Hisarcık, Anamur, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de serada Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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