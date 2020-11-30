Mersin'de serada sulama yaparken elektrik akımına kapılan kişi öldü - Son Dakika

Mersin'de serada sulama yaparken elektrik akımına kapılan kişi öldü

30.11.2020 17:31
Mersin'de serada sulama yaparken elektrik akımına kapılan kişi öldü, System.String[]

Mersin'in Bozyazı ilçesinde serada sulama yaparken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde serada sulama yaparken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Çopurlu Mahallesi Hacı Hıdırlı mevkisinde kendisine ait serayı sulayan Kemal Pür, henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

Pür'ün yerde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Pür'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Pür'ün cesedi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bozyazı, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de serada sulama yaparken elektrik akımına kapılan kişi öldü - Son Dakika


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