Son Dakika Haberleri: Mersin'de Seraları Hortum Vurdu

Mersin'de Seraları Hortum Vurdu

52 dakika önce

Mersin'de seraları hortum vurdu Bozyazı ilçesinde gece çıkan hortum geçtiği yerlerdeki sebze ve muz seralarını yıktı yaklaşık 200 dönüm sera zarar gördü MERSİN - Mersinin Bozyazı ilçesinde gece meydana gelen hortum sahil kesimindeki tarım alanlarında zarara neden oldu.

Mersin'de seraları hortum vurdu
Bozyazı ilçesinde gece çıkan hortum geçtiği yerlerdeki sebze ve muz seralarını yıktı yaklaşık 200 dönüm sera zarar gördü MERSİN - Mersinin Bozyazı ilçesinde gece meydana gelen hortum sahil kesimindeki tarım alanlarında zarara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, dün akşamdan itibaren etkili olan yağış ve fırtına gece hortuma neden oldu. Denizden çıkan hortum geçtiği yerlerdeki sebze ve muz seralarını yıktı yaklaşık 200 dönüm sera zarar gördü.
Tekeli, Tekmen, Beyreli ve Çirkin Mahallerindeki tarım alanlarında hasar meydana geldi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı 3 ekip seralardaki hasarları tespit için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:09 Kaynak: İHA

Bozyazı, Mersin, Genel
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