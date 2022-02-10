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Mersin'de Sertavul Geçidi, kar yağışı nedeniyle kapatıldı - Son Dakika

Mersin'de Sertavul Geçidi, kar yağışı nedeniyle kapatıldı

10.02.2022 10:23
Mersin'de Sertavul Geçidi, kar yağışı nedeniyle kapatıldı

MERSİN'in Mut ilçesindeki önemli geçiş güzergahından Sertavul Geçidi, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

MERSİN'in Mut ilçesindeki önemli geçiş güzergahından Sertavul Geçidi, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan önemli geçitlerden olan Mut'taki Sertavul Geçidi, kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Karaman- Mut güzergahında D-715 yolunda bulunan 1650 rakımlı geçit dün de TIR geçişine kapatılmıştı. Karayolları ekiplerinin yolun yeniden açılması için çalışmaları sürüyor.


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Sertavul Geçidi, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'de Sertavul Geçidi, kar yağışı nedeniyle kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de Sertavul Geçidi, kar yağışı nedeniyle kapatıldı - Son Dakika
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