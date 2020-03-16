Mersin'de servis araçlarına yönelik denetimde 57 sürücüye para cezası verildi - Son Dakika

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Mersin'de servis araçlarına yönelik denetimde 57 sürücüye para cezası verildi
6 saat önce
Mersin'de servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 57 sürücüye 47 bin 708 lira para cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:28 Kaynak: AA
Mersin'de servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 57 sürücüye 47 bin 708 lira para cezası verildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kentin farklı noktalarındaki uygulamalarda işçi taşıyan servis araçlarının donanımları ile sürücülerin belgeleri incelendi.
Denetimlerde 57 sürücüye 47 bin 708 lira para cezası verilirken, 17 araç trafikten men edildi, 2 sürücü belgesi geçici olarak alındı.
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