Mersin'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

Mersin'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

1 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Mersin'in Mut ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, fabrika işçilerini taşıyan Galip Mert yönetimindeki 33 U 8102 plakalı servis minibüsü, Mut- Silifke kara yolu Köselerli Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Mehmet Ali Eski (25) idaresindeki 33 PFG 80 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, minibüsteki 10 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinde Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Ali Eski'nin, İdlib'de görevli sözleşmeli er olduğu ve Mut ilçesinde bulunan ailesinin yanına izne geldiği öğrenildi.

Mersin'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Silifke, Mersin, Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:31 Kaynak: AA
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