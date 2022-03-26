Mersin'de seyir defteri tutmayan gemi kaptanına 2 bin 78 lira ceza verildi - Son Dakika

Mersin'in Bozyazı ilçesi açıklarında yapılan denetimlerde, seyir defteri tutmadığı tespit edilen geminin kaptanına 2 bin 78 lira ceza kesildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Bozyazı ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kontrollerde, bir gemi kaptanının seyir defteri tutmadığı belirlendi.
Kaptana, 2 bin 78 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA
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