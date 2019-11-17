Mersin'de seyir halindeki araç yandı
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:50 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, F.C'nin idaresindeki 38 AAE 967 plakalı otomobil, Damlama mevkisinde seyir halindeyken aniden alev aldı.
Dumanlar çıktığını fark eden F.C, araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç, kullanılamaz hale geldi.
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