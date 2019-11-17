Son Dakika Haberleri: Mersin'de seyir halindeki araç yandı
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Mersin'de seyir halindeki araç yandı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Mersin'de seyir halindeki araç yandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, F.C'nin idaresindeki 38 AAE 967 plakalı otomobil, Damlama mevkisinde seyir halindeyken aniden alev aldı.

Dumanlar çıktığını fark eden F.C, araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç, kullanılamaz hale geldi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:50 Kaynak: AA
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