Mersin'de seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Mersin'de seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü

06.04.2022 10:05
Mersin'de seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan soda yüklü kamyonda hasar meydana geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan soda yüklü kamyonda hasar meydana geldi.

Ömer Kaya'nın kullandığı 63 N 0958 plakalı kamyonun kasasının alt bölümü, Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Dumanların yükseldiğini gören sürücü, kamyonu uygun bir park edip itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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